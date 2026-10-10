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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

¿Cuándo y dónde ver el amistoso de La Roja Femenina ante Bolivia?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La selección dirigida por Luis Mena jugará el primero de dos compromisos pactados con las altiplánicas.

¿Cuándo y dónde ver el amistoso de La Roja Femenina ante Bolivia?
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La Roja Femenina, dirigida por Luis Mena, enfrentará a la selección de Bolivia este domingo, en el primero de dos amistosos pactados para la fecha FIFA de octubre.

El partido se disputará a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Bicentenario de La Florida, y será transmitido en TV abierta en la señal de Mega, mientras en streaming se podrá seguir en Mega GO.

Este será el regreso de La Roja Femenina a las canchas después de cuatro meses, y se espera que varias caras nuevas debuten en la selección nacional.

El historial es favorable para La Roja Femenina, con siete triunfos y una derrota; y los últimos antecedentes fueron el año pasado, con dos goleadas por 5-0.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl. 

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