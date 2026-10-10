¿Cuándo y dónde ver el amistoso de La Roja Femenina ante Bolivia?
La selección dirigida por Luis Mena jugará el primero de dos compromisos pactados con las altiplánicas.
La selección dirigida por Luis Mena jugará el primero de dos compromisos pactados con las altiplánicas.
La Roja Femenina, dirigida por Luis Mena, enfrentará a la selección de Bolivia este domingo, en el primero de dos amistosos pactados para la fecha FIFA de octubre.
El partido se disputará a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Bicentenario de La Florida, y será transmitido en TV abierta en la señal de Mega, mientras en streaming se podrá seguir en Mega GO.
Este será el regreso de La Roja Femenina a las canchas después de cuatro meses, y se espera que varias caras nuevas debuten en la selección nacional.
El historial es favorable para La Roja Femenina, con siete triunfos y una derrota; y los últimos antecedentes fueron el año pasado, con dos goleadas por 5-0.
Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.