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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

¿Cuándo y dónde ver el amistoso de La Roja Sub 20 ante Brasil?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro dirigido por Sebastián Miranda se prepara de cara al Sudamericano de la categoría que se disputará el próximo año.

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La Roja Sub 20 se medirá ante Brasil en el Estadio Nacional, en un amistoso preparativo para el Sudamericano de la categoría que se disputará el próximo año.

El partido se disputará a las 17:00 horas (21:00 GMT) el sábado 6 de junio en el Estadio Nacional, y será transmitido en TV abierta por Chilevisión, y en sus señales digitales en Chilevisión.cl.

Tras la presentación en el Mundial Sub 20 que se disputó en nuestro país, la escuadra nacional se prepara de cara al sudamericano de la categoría, que aún no tiene sede confirmada para el 2027.

El objetivo en el Sudamericano es conseguir una clasificación al Mundial de 2027, que se disputará en Uzbekistán y Azerbaiyán.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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