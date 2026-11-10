¿Cuándo y dónde ver el primer amistoso de La Roja y Colombia en la fecha FIFA?

La selección chilena enfrentará este viernes a Colombia en la ciudad de Cali, en el primero de los dos amistosos pactados para la fecha FIFA de noviembre, la última del año 2026.

El compromiso se disputará en el Estadio "Pascual Guerrero" de Cali, a partir de las 21:00 horas (00:00 GMT), y será transmitido en televisión abierta por la señal de Mega. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma Mega GO.

El elenco dirigido por Nicolás Córdova llega a compromiso con buenas sensaciones. En septiembre pasado fue la gira por Norteamérica, y pese a perder con Canadá y Estados Unidos, el último partido, disputado el 6 de octubre, fue un revitalizador triunfo por 2-0 ante México, con goles de Maxi Gutiérrez y Vicente Pizarro.

Colombia, por su lado, continúa bajo el proceso de Néstor Lorenzo, y en la pasada fecha FIFA, cosechó un empate con México, una derrota con Paraguay y un triunfo sobre Perú.

En el historial, el balance es muy parejo: En 44 partidos disputados, Chile ha ganado 15 partidos, empatado 17 y perdido 12 con los cafeteros.

Sin embargo, el último antecedente fue un categórico 4-0 para los colombianos en Barranquilla, el 15 de octubre de 2024, por las Clasificatorias para el Mundial 2026, cuando aún estaba Ricardo Gareca en la banca de Chile.

Este partido será el primero de los dos amistosos entre ambas selecciones en noviembre; el segundo será el martes 17, en el Nacional de Santiago.

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