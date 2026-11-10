Rabat descarta presión para dejar Justicia: "Estoy muy contento en mi labor"

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, afirmó este martes que no se siente presionado a dejar el cargo, en medio de los cuestionamientos por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

"No me siento presionado, no siento presión para nada: estoy muy contento en mi labor como ministro de Justicia del Presidente José Antonio Kast", sostuvo en los pasillos del Congreso Nacional.

El secretario de Estado aseguró que continuará con su trabajo legislativo, mientras la oposición prepara una acusación constitucional en su contra.

"He venido durante ocho meses prácticamente todos los días de la semana (al Congreso) y lo voy a seguir haciendo. Creo que es muy importante intervenir en el trabajo legislativo, lograr acuerdos con los señores parlamentarios para tener una legislación que sea lo mejor para Chile", afirmó.

Respecto a la controversia por el caso del Colegio Apoquindo, Rabat precisó que "mi labor profesional fue defender civilmente a una persona que era dueña del establecimiento educacional". (FOTO: ATON)

Consultado por la rebaja de condena otorgada a una mujer condenada por abusos sexuales en el Colegio Apoquindo, Rabat rechazó los cuestionamientos por su trabajo como abogado de uno de los dueños del establecimiento entre 2014 y 2023 y llamó a "informar bien".

"No he representado a esas personas condenadas penalmente. Mi labor profesional fue defender civilmente a una persona que era dueña del establecimiento educacional, y eso no tiene ninguna situación extraordinaria", puntualizó.

En paralelo, el Ministerio Público solicitó copias de decretos ministeriales y fijó un plazo de siete días hábiles para su entrega, que, según el ministro, aún no vence.

En el ámbito político, la oposición continúa preparando una acusación constitucional contra Rabat, en medio del debate entre los partidos oficialistas sobre su respaldo al secretario de Estado.

Críticas desde el oficialismo

Las declaraciones de Rabat se producen en medio de cuestionamientos desde sectores del propio oficialismo a su continuidad en el cargo.

Exministros del Gobierno de Sebastián Piñera advirtieron sobre los costos de mantener al secretario de Estado. Víctor Pérez calificó de "riesgosa" la decisión, mientras que Cristián Monckeberg afirmó que "no somos borregos, se necesitan cambios". Rodrigo Álvarez también planteó que se deben asumir responsabilidades.

En esa misma línea, el alcalde de Providencia y exvocero de Gobierno, Jaime Bellolio, cuestionó la conducción del Ejecutivo.

"Creo que hay una dificultad en la dirección que ha tomado el gobierno, en la manera en que se toman algunas decisiones que a veces se demoran demasiado", afirmó.

El complejo escenario empujó al Presidente José Antonio Kast a convocar este martes a los timoneles oficialistas a un cónclave en Cerro Castillo. (FOTO: ATON)

"Creo que obviamente nos pueden faltar algunos datos porque no estamos adentro del gobierno, pero hay momentos en los cuales los equipos tienen que cambiar para poder seguir adelante con la agenda", enfatizó.

"De lo contrario, se profundiza el error y en vez de que se vea como un presidente que apoya a los ministros, se ve como alguien que no ha querido tomar otras decisiones, y cuando algo es un error grave, tiene que haber consecuencias", añadió.

En medio de estos cuestionamientos, el Presidente José Antonio Kast convocó para la noche de este martes a los presidentes de los partidos oficialistas al Palacio de Cerro Castillo.