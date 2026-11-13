¿Cuándo y dónde ver el segundo amistoso entre La Roja y Colombia?

Después de la derrota por la mínima en Cali, La Roja recibirá a Colombia en el Estadio Nacional de Santiago este martes 17 de noviembre para cerrar su calendario internacional en la última fecha FIFA de 2026.

El partido está programado para las 20:00 horas (23:00 GMT) y será transmitido en televisión abierta a través de las señales de Mega y Mega 2.

En tanto, en streaming se podrá ver por la plataforma MegaGO.

El encuentro marcará el retorno de La Roja al coloso de Ñuñoa tras más de un año de ausencia. La última vez que disputó un partido en dicho recinto fue un empate sin goles con Uruguay por las Clasificatorias.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión radial de Cooperativa Deportes.