Protesta estudiantil terminó con incidentes en el centro de Santiago
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Una marcha estudiantil que convocó a cerca de mil manifestantes contra el alza de combustibles terminó este viernes en incidentes en el centro de Santiago.
La protesta fue encabezada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y comenzó de forma pacífica, pero conforme avanzó por la Alameda derivó en enfrentamientos entre encapuchados y funcionarios de Carabineros.
Hubo lanzamiento de fuegos artificiales y bombas de ruido, respondidos con bombas lacrimógenas y carros lanzaaguas por el personal de Control de Orden Público (COP).
La marcha fue convocada cuando aún no finalizaba el paro de los camioneros, y no fue autorizada por la Delegación Presidencial de la Regional Metropolitana.
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