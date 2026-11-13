PS exige que Kast controle a la "patota" republicana en la Cámara

La bancada de diputados del Partido Socialista (PS) acusó al Partido Republicano de ser "el principal responsable del clima de hostilidad" advertido esta semana en la Cámara Baja en medio de la discusión del Presupuesto 2027, y denunció que corresponde a un "matonaje político" que debe ser condenado y controlado por el Presidente José Antonio Kast.

Los controvertidos episodios comenzaron el miércoles, cuando, en medio de la discusión de la partida de Justicia -marcada por la polémica de las rebajas de condena a pedófilos-, la diputada republicana Javiera Rodríguez acusó a la centroizquierda de "arrogarse y lucrar" con la propiedad de los derechos humanos y con "el dolor ajeno" en el país, tildando al sector, despectivamente, como "Derechos Humanos Company".

Aquello provocó la furia de la oposición y, especialmente, de la diputada comunista Lorena Pizarro -expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos-, que calificó a su par republicana de "energúmena" y, durante el receso, la encaró y la desafió: "Ven a decírmelo a la cara". El ambiente obligó a suspender la sesión.

La hostilidad continuó el día siguiente, jueves, cuando -en medio de la discusión de los recursos de Salud- el diputado republicano Cristián Araya reivindicó los dichos de su compañera Rodríguez y acusó un presunto uso político de los enfermos de cáncer, lo que provocó incluso la indignación de la vicepresidenta de la Cámara, la oficialista Ximena Ossandón (RN), que lo censuró y, desde la testera, calificó su actuar como "patético".

El episodio también causó la molestia del diputado RN Diego Schalper, que llamó al jefe de la bancada republicana, Benjamín Moreno, que "controle a sus diputados". Acto seguido, Moreno se levantó de su asiento para recriminar a Schalper por solicitar una reunión de comités parlamentarios, mientras era contenido por parlamentarios del sector.

Ante el desorden, Ossandón suspendió nuevamente la sesión. "Pareciera que la corporación de esta Sala no madura nunca", lamentó.

"Matonaje, patota política y faltas de respeto", fustigó el PS

En este contexto, mediante una declaración pública, el Partido Socialista denunció que las "reiteradas provocaciones" de la bancada republicana "han escalado al punto de generar enfrentamientos incluso con parlamentarios de su propio sector, que han intentado poner orden".

"Esta semana fuimos testigos de los agravios de una diputada republicana a la lucha de los familiares de detenidos desaparecidos; de los insultos de un diputado de dicho partido a quienes hemos trabajado siempre por el derecho a la salud; y de diversas provocaciones y enfrentamientos que obligaron en reiteradas oportunidades a suspender la sesión" del debate de Presupuesto 2027, acusó la tienda.

"A ello se suma la hostilidad y falta de respeto permanente de diputados republicanos hacia integrantes de la Mesa de la Corporación", agrega el texto en respaldo a Ossandón; por lo que "son estas conductas de matonaje político las que han terminado alterando el normal funcionamiento de la Cámara", fustigaron los socialistas.

"Mientras el país espera respuestas sobre sus principales necesidades, la bancada del Presidente actúa como una patota política y luego pretende dar lecciones de respeto. Emplazamos al Mandatario a condenar estas conductas y a poner orden en su partido: debe aclarar si estas provocaciones cuentan con su respaldo o si ha perdido la autoridad sobre sus parlamentarios", cierra la declaración del partido opositor.