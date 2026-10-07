¿Cuándo y dónde volverá a jugar La Roja adulta?

Tras el triunfo sobre México en el cierre en la gira en Norteamérica, la selección chilena que dirige Nicolás Córdova volverá a la acción en la fecha FIFA de noviembre, para afrontar sus dos últimos amistosos del 2026.

Ambos duelos serán ante la selección de Colombia, primero como visita y después en condición de local.

El primer amistoso contra los "cafetaleros" será en el Estadio Olímpico "Pascual Guerrero" de Cali, el viernes 13 de noviembre.

El segundo desafío será cuatro días después, el martes 17 de noviembre, en el Estadio Nacional.

El horario de ambos partidos está pendiente de programación .