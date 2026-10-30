Desafío de lujo: La Roja femenina disputará un amistoso ante las campeonas del mundo

Un compromiso de máxima exigencia internacional confirmó la selección chilena femenina, luego de ratificarse que disputará un encuentro amistoso frente a su similar de España durante la próxima fecha FIFA de noviembre.

Las pupilar adiestradas por Luis Mena tendrán una prueba de fuego al cruzar el Atlántico para medirse ante las monarcas planetarias el sábado 28 de noviembre, a partir de las 14:00 horas de Chile (18:00 hora local), sobre el césped del Estadio Reino de León.

El cruce representará un examen de altísimo nivel para la escuadra criolla, considerando la jerarquía individual y colectiva del combinado hispano, que lidera el ranking mundial y es el vigente campeón mundial.