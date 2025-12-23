Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

¿Quién es? Imagen generada por IA viralizó a "Coto" Sierra

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El supuesto "10" de La Roja luce una frondosa melena que poco tiene que ver con el talentoso zurdo.

¿Quién es? Imagen generada por IA viralizó a
Una curiosa imagen causó furor en redes sociales durante este martes, ya que lo que pretendía ser un nostálgico homenaje a los grandes "10" de Sudamérica en la década de los 90, terminó siendo un debate viral por un desconocido.

En la foto aparecen leyendas como Carlos Valderrama, Enzo Francescoli y Marco Etcheverry, pero todas las miradas se centraron en el representante de Chile, cuya extraña apariencia lo asemejó con José Luis Sierra.

El supuesto "Coto" luce una frondosa melena y facciones que poco tienen que ver con el histórico zurdo. En su intento por recrear la estética de la época, la Inteligencia Artificial generó a un jugador "híbrido" que nadie logró identificar .

Las reacciones en X no se hicieron esperar, con usuarios comentando con humor:

Imagen foto_00000003

Imagen foto_00000004

Imagen foto_00000005

Imagen foto_00000001

 

