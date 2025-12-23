¿Quién es? Imagen generada por IA viralizó a "Coto" Sierra
El supuesto "10" de La Roja luce una frondosa melena que poco tiene que ver con el talentoso zurdo.
Una curiosa imagen causó furor en redes sociales durante este martes, ya que lo que pretendía ser un nostálgico homenaje a los grandes "10" de Sudamérica en la década de los 90, terminó siendo un debate viral por un desconocido.
En la foto aparecen leyendas como Carlos Valderrama, Enzo Francescoli y Marco Etcheverry, pero todas las miradas se centraron en el representante de Chile, cuya extraña apariencia lo asemejó con José Luis Sierra.
El supuesto "Coto" luce una frondosa melena y facciones que poco tienen que ver con el histórico zurdo. En su intento por recrear la estética de la época, la Inteligencia Artificial generó a un jugador "híbrido" que nadie logró identificar .
Las reacciones en X no se hicieron esperar, con usuarios comentando con humor: