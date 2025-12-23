¿Quién es? Imagen generada por IA viralizó a "Coto" Sierra

Una curiosa imagen causó furor en redes sociales durante este martes, ya que lo que pretendía ser un nostálgico homenaje a los grandes "10" de Sudamérica en la década de los 90, terminó siendo un debate viral por un desconocido.

En la foto aparecen leyendas como Carlos Valderrama, Enzo Francescoli y Marco Etcheverry, pero todas las miradas se centraron en el representante de Chile, cuya extraña apariencia lo asemejó con José Luis Sierra.

El supuesto "Coto" luce una frondosa melena y facciones que poco tienen que ver con el histórico zurdo. En su intento por recrear la estética de la época, la Inteligencia Artificial generó a un jugador "híbrido" que nadie logró identificar .

Las reacciones en X no se hicieron esperar, con usuarios comentando con humor: