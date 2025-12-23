Caso Monsalve: Defensa pidió reabrir investigación para forzar diligencias rechazadas

A un año y tres meses de los hechos que dieron origen a la causa, la defensa del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve ingresó una solicitud formal para reabrir la etapa investigativa.

Esta acción judicial se produce inmediatamente después de que el Ministerio Público notificara el cierre de la indagatoria contra el otrora militante del Partido Socialista (PS) por los presuntos delitos de violación y abuso sexual de una exsubalterna, ocurridos, según la denuncia de la mujer, en septiembre de 2024, tras las celebraciones de Fiestas Patrias.

El defensor penal público Víctor Providel, quien representa a la exautoridad, confirmó este martes que el objetivo de esta medida es obligar al ente persecutor a ejecutar una serie de diligencias que fueron solicitadas previamente por la defensa, pero que terminaron siendo desestimadas por la Fiscalía durante el periodo de instrucción.

"En esta instancia, la defensa va a exponer cuáles son aquellas diligencias precisas y determinadas que han sido rechazadas, los motivos por los cuales estas deben decretarse y la pertinencia de las mismas para demostrar la inocencia de Manuel Monsalve", afirmó el abogado.

El tribunal deberá ahora citar a una audiencia para discutir los argumentos de la defensa y decidir si efectivamente existen diligencias pendientes que sean pertinentes para la causa.

"De acogerse esta solicitud, se abriría una nueva etapa de investigación e indudablemente se fijaría una nueva audiencia de preparación de juicio oral", señaló Providel.

Monsalve cumple arresto domiciliario total en su departamento de Viña del Mar, medida cautelar dictada por la Corte Suprema en mayo de 2025 tras revocar su prisión preventiva.