"Está pasando por un buen momento": Córdova explicó el retorno de Brayan Cortés

El entrenador de la Roja, Nicolás Córdova, comentó la decisión de volver a nominar al portero Brayan Cortés, quien tras una gran campaña con Argentinos Juniors volvió a ser considerado para jugar por la selección chilena.

"Es muy simple. Hay un seguimiento de muchos arqueros, y ahí Brayan está pasando por un buen momento en Argentina, llegó a semifinales, estuvieron (muy cerca) en los penales para clasificar a la final, así es que decidimos con Bruno (Vásquez), nuestro preparador de arqueros, que era prudente volver a llamarlo", dijo en una conferencia de prensa que sirvió para palpitar los duelos ante Portugal y RD Congo.

"Así podemos generar mayor competitividad en el arco, sobre todo, ahora que Sebastián Mella está operado y que no pudo venir. Otro jugador que estaba en la mira es Gabriel Maureira, pero de común acuerdo optamos que juegue los partidos sub 20 con Brasil, porque llevarlo a Europa era muy probable que esté de tercer arquero, que es importante, pero sentimos que es oportuno que juegue a nivel esos partidos", añadió.

"Hay otros arqueros de buen presente, y creo que en ese ítem estamos bien cubiertos", complementó.