"Está pasando por un buen momento": Córdova explicó el retorno de Brayan Cortés
El entrenador de la Roja expresó que el portero llega para darle más competitividad al puesto.
El entrenador de la Roja expresó que el portero llega para darle más competitividad al puesto.
El entrenador de la Roja, Nicolás Córdova, comentó la decisión de volver a nominar al portero Brayan Cortés, quien tras una gran campaña con Argentinos Juniors volvió a ser considerado para jugar por la selección chilena.
"Es muy simple. Hay un seguimiento de muchos arqueros, y ahí Brayan está pasando por un buen momento en Argentina, llegó a semifinales, estuvieron (muy cerca) en los penales para clasificar a la final, así es que decidimos con Bruno (Vásquez), nuestro preparador de arqueros, que era prudente volver a llamarlo", dijo en una conferencia de prensa que sirvió para palpitar los duelos ante Portugal y RD Congo.
"Así podemos generar mayor competitividad en el arco, sobre todo, ahora que Sebastián Mella está operado y que no pudo venir. Otro jugador que estaba en la mira es Gabriel Maureira, pero de común acuerdo optamos que juegue los partidos sub 20 con Brasil, porque llevarlo a Europa era muy probable que esté de tercer arquero, que es importante, pero sentimos que es oportuno que juegue a nivel esos partidos", añadió.
"Hay otros arqueros de buen presente, y creo que en ese ítem estamos bien cubiertos", complementó.