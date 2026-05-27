Felipe Loyola dijo estar enfocado en la Roja y esquivó rumores sobre Boca: Mi cabeza está acá

El mediocampista de la selección chilena Felipe Loyola abordó el presente de la Roja, aunque también tuvo palabras para su futuro luego de que rumores de prensa vinculan al hoy jugador de Pisa con Boca Juniors, elenco que buscará reforzarse si supera la fase grupal de la Copa Libertadores.

"Hoy en día mi cabeza está totalmente acá en la selección. Mi objetivo es venir a aportar al grupo, hacerlo lo mejor posible en estos partidos. Sabemos que tenemos unos desafíos súper importantes con Portugal y RD Congo, que son selecciones competitivas y que están en el Mundial", expresó el jugador.

"Luego estarán las vacaciones y se decidirá qué va a pasar con mi futuro, pero tengo la cabeza acá. Vengo a dar lo mejor posible y vamos a ir a competir en estos dos partidos", añadió.

Sobre los entrenamientos de la Roja con miras a esos partidos, Loyola expresó que "la tónica de nuestro juego es ser intenso en el mediocampo, tratar de tener la posesión del balón y jugar hacia adelante. Eso es súper importante para la idea que tenemos. Tenemos jugadores para jugar bien y estoy muy contento por los compañeros que están acá. Confío en este proceso y en estos jugadores que nos van a dar mucho".

Finalmente, el mediocampista se refirió a las ausencias de nombres habituales en la zona de volantes, como Marcelino Núñez y Erick Pulgar, destacando que existen alternativas preparadas para asumir el rol en los amistosos.

"Marcelino y Erick son muy buenos jugadores que hoy en día no pueden estar con nosotros, pero estoy yo, Rodrigo (Echeverría) y viene Vicente (Pizarro). Estamos recibiendo de muy buena forma a Nils (Reichmuth), que también juega en el mediocampo", cerró.