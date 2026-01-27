Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Fútbol Femenino: ¿Cuándo y dónde ver a Chile vs. Estados Unidos?

La Roja disputará un nuevo amistoso internacional en el Harder Stadium, California.

Fútbol Femenino: ¿Cuándo y dónde ver a Chile vs. Estados Unidos?
Esta medianoche la Roja Femenina visitará a Estados Unidos para disputar un nuevo amistoso internacional, en el Harder Stadium, California.

Las dirigidas por Luis Mena llegan al encuentro tras derrotar a Paraguay 1-0 en Rancagua el pasado diciembre, en un partido válido por la Liga de Naciones, donde se ubican en cuarto lugar con siete unidades.

¿Cuándo juega Chile vs. Estados Unidos?

Este martes 27 de enero a partir de las 00:00 horas (03:00 GMT).

¿Dónde ver el duelo?

Será televisado por la señal abierta de Chilevisión.

