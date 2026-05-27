Johnny Herrera y su ausencia en la Roja de Bielsa: Morón me tildaba de conflictivo

Johnny Herrera, histórico exarquero de Universidad de Chile y actual comentarista deportivo, repasó diversos pasajes de su trayectoria profesional y personal en una entrevista concedida al Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), y ahí ahondó en su ausencia de la selección en el período de Marcelo Bielsa.

"Por la chapa que me tenían de conflictivo. Me acuerdo que cuando llegó Bielsa, jugaron todos: Garcés, Lucho Marín, Prieto, Claudio Bravo, Lobos. Todos tuvieron la oportunidad. Pero como de preparador de arqueros estaba Daniel Morón, que me conocía como rival, me tenía catalogado como conflictivo", afirmó.

En esa misma línea, añadió que "el dato que le pasaba a Marcelo Bielsa era que yo era conflictivo y por eso no me llamaba. Después el 'Bichi' Borghi tampoco me llamó porque él decía que no podía tener un segundo arquero tan bueno en la banca. Eran decisiones que debía respetar. Obviamente daba rabia en su minuto, pero siempre fui de dar vuelta la página rápido. Siempre dije que mi verdadera selección es la U. Debuté en la Selección a los 21 años con Turquía y estuve muchos años, pero nunca me mató por cómo se fueron dando las cosas".

Herrera también se detuvo a recordar el complejo escenario que vivió tras protagonizar un fatal accidente de tránsito en 2009, valorando el rol fundamental que tuvo Audax Italiano, club en el que militaba en ese entonces, para continuar con su carrera.

"Fue el equipo que me apoyó en el momento más difícil de mi carrera: cuando tuve el accidente. Toda la vida voy a tener a Audax en el corazón, a la familia Antillo, a los hermanos Guerrero", reconoció el exfutbolista.

"Me brindaron un respaldo gigante. Me protegieron, me pusieron psicólogo, me llevaban a entrenar y me ayudaron a salir adelante. No era fácil seguir jugando al fútbol después de eso. Los avatares de la vida, como irme solo a los 13 años, perder a mi hermano, a mi mamá y el accidente, te forjan y te hacen la persona que eres a futuro. Mi vieja tenía un dicho muy sabio: 'Dale nomás, que Diosito no te va a ahorcar, solo te aprieta'", reflexionó.