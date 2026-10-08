Jonathan Villagra en el retorno de la Roja a Chile: Hay que sacar cosas positivas

El defensor de la selección chilena Jonathan Villagra comentó sus sensaciones luego de la gira de la Roja por Norteamérica y aseguró que más allá de los resultados siempre es bueno sacar cosas positivas.

En su arribo al país luego de los duelos ante Canadá, Estados Unidos y México, el zaguero de Colo Colo dijo "estar feliz de jugar en la selección y es bueno ir agarrando regularidad de a poco".

"Hay que siempre sacar cosas positivas", añadió.

Recordar que el elenco nacional perdió ante Canadá (1-0) y Estados Unidos (4-2), y cerró el periplo derrotando a México por 0-2.

Los próximos desafíos del combinado nacional serán ante Colombia en duelos de ida y vuelta a jugarse el 13 y el 17 de noviembre en Cali y Santiago, respectivamente.