"King" en modo DT: La estrategia de Vidal para remontar el partido ante Colombia

La Roja terminó el primer tiempo a bajo en el marcador ante Colombia, con un autogol de Guillermo Maripán, y Arturo Vidal, en su react en vivo, explicó la estrategia que debería usar Chile para remontar en Cali.

Vidal, con la pizarra, explicó que Gabriel Suazo tiene que prestar más atención al lateral Daniel Muñoz, el más peligroso de los colombianos; y comentó que la defensa debía mantenerse en línea de tres, ya que estaban controlando a la delantera de los locales.

Sin embargo, su principal cambio fue modificar el mediocampo y hacer que los delanteros juguen más abiertos, para vencer en el mano a mano a los zagueros colombianos.

Finalmente, Vidal dijo que con esa estrategia, incluso se podía ganar el partido.

"Hasta lo podemos ganar. Para ir a buscar el partido, hacer algo más que el primer tiempo. La selección puede sacar el resultado. Defender 90 minutos no es lo que quiere la gente y no es lo que se hace en partidos amistosos", explicó el capitán campeón con Colo Colo.