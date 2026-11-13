Tras golpear al humorista: Agresor de Luis Slimming fue despedido de la Municipalidad de Arica

El hombre que agredió a Luis Slimming durante una presentación en Arica enfrentó nuevas consecuencias luego del incidente ocurrido la noche del jueves en el Hotel Antay.

El sujeto fue formalizado este viernes por el delito de lesiones leves, tras subir al escenario y golpear al humorista mientras realizaba su espectáculo "Responsabilidad Compartida".

Durante la jornada, además, se determinó que el imputado quedara sujeto a la medida cautelar de prohibición de acercarse a Don Comedia durante 60 días, plazo establecido para la investigación.

Desvincularon al agresor de la Municipalidad de Arica

Pero las consecuencias del hecho no terminaron en el ámbito judicial, ya que el hombre también perdió su trabajo en la Municipalidad de Arica, donde se desempeñaba hasta antes de la agresión.

Según informó Chilevisión, la institución decidió poner término anticipado a su contrato, desvinculándolo de sus funciones.

Cabe recordar que la agresión ocurrió mientras Slimming realizaba su rutina frente al público, cuando el sujeto subió inesperadamente al escenario y lo golpeó.