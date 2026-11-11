La agenda de La Roja en el Mundial Sub 17 Catar 2026

La Copa Mundial Sub 17 arrancará el próximo jueves 19 de noviembre en Catar, lugar en donde La Roja que es dirigida por Ariel Leporati integrará el Grupo J junto a Estados Unidos, Montenegro y Argelia.

El combinado nacional arrancará su periplo el sábado 21 ante los africanos en el Aspire Dome de Rayán.

Posteriormente, jugará en el mismo complejo deportivo ante los estadounidenses y cerrará la fase grupal ante los europeos.

Los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a la ronda de dieciseisavos de final, fase en donde empezará la eliminación directa hasta la final, que se celebrará el 13 de diciembre en el "Áhmad bin Ali" Stadium, en Rayán.

Revisa la agenda de La Roja Sub 17 en el Mundial:

Sábado 21 de noviembre

Chile vs. Argelia. 12:30 horas. Aspire Dome, Rayán - Cancha 7

Martes 24 de noviembre

Estados Unidos vs. Chile. 11:30 horas. Aspire Dome, Rayán - Cancha 3

Viernes 27 de noviembre