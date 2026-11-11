En México aseguraron Alexis Sánchez es una "posibilidad de mercado" para Monterrey

Alexis Sánchez, goleador histórico de La Roja y delantero de CF Montreal en Canadá, volvió a aparecer en la órbita de Monterrey y en México aseguraron los Rayados tienen una gran "posibilidad de mercado" para firmar al chileno.

El medio Fútbol Total afirmó que Monterrey intentó fichar a Alexis antes de su llegada a la MLS, para reunirlo con el técnico Matías Almeyda, quien lo dirigió en Sevilla.

Sin embargo, Sánchez partió a la MLS. Pero no ha tenido el rendimiento esperado e incluso está la posibilidad de dejar Montreal al final de la temporada, ya que tiene una cláusula que se lo puede permitir.

Es en ese contexto donde se reactiva el interés de los Rayados, equipo donde Humberto Suazo es una leyenda.

De acuerdo al citado medio, en caso de dejar Montreal, Alexis "parece bastante atractivo para un equipo como Rayados de Monterrey" y lo rotulan como "posibilidad de mercado".

Además, precisan que para el equipo mexicano "no sería complicado pagarle los 800 mil dólares anuales que recibe por temporada, una cifra que incluso podrían incrementar".