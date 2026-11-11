Gobierno y Fuerza del Norte negocian en La Moneda en busca de una salida al paro

Las negociaciones entre el Gobierno y las organizaciones de transportistas movilizadas continúan durante la tarde de este miércoles en el Palacio de La Moneda, donde el biministro Claudio Alvarado (Interior y Segegob) encabeza una nueva ronda de conversaciones con representantes de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte (CTFN) y de la Confederación de Dueños de Camiones Centro Sur.

La segunda instancia de diálogo comenzó poco antes de las 14:00 horas, luego de que los dirigentes de la CTFN, convocantes iniciales de la movilización, llegaran desde Arica para incorporarse a las conversaciones.

Tras un receso solicitado por los gremios para informar y consultar a sus bases, las partes retomaron la reunión cerca de las 17:30 horas.

Desde Fuerza del Norte, su presidente, Cristian Sandoval, señaló que esperan salir de la negociación con respuestas "concretas; con cosas que le sirvan al transportista, a la gente", y advirtió que los problemas que originaron la movilización "llevan siete meses" sin solución.

Además, sostuvo que una eventual fórmula de congelamiento de las alzas de los combustibles tendría que contemplar un período de cuatro meses para ser evaluada por el gremio.

Por su parte, el biministro Alvarado calificó como "bastante franca" la primera reunión de la jornada y confirmó que el Ejecutivo recibió "propuestas específicas y concretas", aunque evitó entregar detalles "por respeto a la negociación".

También explicó que el retiro del proyecto que buscaba limitar a 20 pesos por litro las futuras alzas de los combustibles durante 90 días responde a la necesidad de compatibilizar su tramitación legislativa con los acuerdos que puedan alcanzarse con los transportistas.

La iniciativa podría ser reingresada con modificaciones.

El diálogo se desarrolla en medio de la segunda jornada del paro nacional y tras la confirmación de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de una nueva alza de 38,7 pesos por litro para las gasolinas de 93 y 97 octanos y de 41,9 para el diésel, variación que comenzará a regir este jueves.

Hasta el momento no se ha anunciado un acuerdo que permita poner fin a las movilizaciones.

Los dirigentes han insistido en que mantendrán las manifestaciones hasta obtener compromisos concretos frente al costo de los combustibles.

Buses interurbanos se suman a las movilizaciones

A las manifestaciones también se han incorporado otros sectores del transporte.

En la Ruta 5 Sur, a la altura del Cruce Colón, en San Bernardo, más de 30 buses interurbanos permanecen estacionados, ocupando parcialmente una de las pistas en dirección al norte, aunque sin generar mayores complicaciones en el tránsito.

El presidente de la Asociación de Dueños de Buses Interurbanos, Juan Cornejo, aseguró que la movilización se ha desarrollado "con mucha tranquilidad" y con "una muy buena organización con Carabineros", resguardando la seguridad de los trabajadores y de quienes circulan por la carretera.

Respecto de las negociaciones con el Gobierno, el dirigente manifestó su preocupación por el retiro del proyecto que buscaba limitar las alzas de los combustibles y por el nuevo incremento anunciado por ENAP.

"Lo único que nos demuestra es que el Ejecutivo no está al tanto de la realidad que viven todos los chilenos", afirmó.

Cornejo sostuvo que esperan que en la reunión prevista para este jueves a las 15:00 horas en La Moneda el Ejecutivo presente una solución que permita enfrentar el aumento de los costos operacionales.

El representante gremial advirtió que la movilización tiene carácter indefinido y que, de no alcanzar un acuerdo, deberán evaluar nuevas medidas junto a sus bases.

Según explicó, actualmente los costos de operación de los buses interurbanos están "en números negativos", por lo que "es más barato tener los buses parados en Colón que sacarlos a ruta".