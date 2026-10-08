La reflexión de Gabriel Suazo tras la gira de la Roja: "Los momentos difíciles también construyen"

Luego de cerrar la última fecha FIFA con un triunfo ante Estados Unidos, el ambiente en la selección chilena parece haber tomado un respiro luego de días complejos y así lo demostró Gabriel Suazo, capitán de la Roja, quien compartió una sentida y potente reflexión a través de su cuenta de Instagram.

"Los momentos difíciles también construyen. Fueron días que nos pusieron a prueba. Derrotas, errores y momentos difíciles", comenzó escribiendo el actual jugador de Sevilla.

No obstante, Suazo puso el foco en la fortaleza mental y el compromiso del camarín para salir adelante: "Hubo algo que nunca cambió a pesar de todo: la unión de este grupo, la forma de trabajar y la convicción de seguir empujando todos hacia el mismo lado".

"Cerramos esta gira con un gran triunfo, pero me quedo con algo mucho más importante que el resultado: la respuesta del equipo cuando las cosas no salían", enfatizó el capitán.

En esa misma línea, Suazo dejó una de las frases más destacadas de su publicación: "Porque el carácter no se demuestra solamente cuando todo va bien. Se demuestra cuando toca levantarse, seguir trabajando y volver a intentarlo. Y este grupo lo hizo".

Para finalizar, el líder del combinado nacional reafirmó su compromiso y el de sus compañeros con la camiseta de Chile, cerrando filas de cara a los próximos desafíos: "Orgulloso de cómo trabajamos, de cómo nos representamos unos a otros y de cómo representamos a nuestro país".

Revisa acá la publicación de Suazo