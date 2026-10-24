La Roja cayó en su estreno ante España por el Mundial sub 15 de Azerbaiyán
La escuadra dirigida por Jaime Rubilar tendrá que recuperarse en la jornada doble de este domingo ante Kuwait y Barbados.
La escuadra dirigida por Jaime Rubilar tendrá que recuperarse en la jornada doble de este domingo ante Kuwait y Barbados.
La selección chilena sub 15 no pudo sostener su ventaja y se estrenó con una derrota 2-4 ante su símil de España en Bakú, por la primera fecha del Grupo E del Mundial de la categoría de la FIFA en Azerbaiyán.
En un inédito torneo donde se juega de ocho futbolistas por lado y tiempos de 20 minutos, el equipo adiestrado por Jaime Rubilar se fue al descanso ganando gracias a los goles de Aron Cornejo (5') y Santiago Briceño (15'), contrarrestando la paridad parcial de Ricardo Pérez (12').
No obstante, la escuadra europea impuso sus condiciones en el complemento y revirtió el marcador con las conquistas de Alberto Ruiz (28'), Iván Castellanos (37') y Bruno Fernández (40').
Con esta derrota, el elenco nacional quedó sexto y último en su grupo sin puntos por detrás de Tajikistan. Ahora, afrontará una jornada doble este domingo 25 de octubre, midiéndose ante Kuwait a las 06:30 horas (09:30 GMT) y frente a Barbados a las 13:45 (16:45 GMT).