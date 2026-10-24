La Roja cayó en su estreno ante España por el Mundial sub 15 de Azerbaiyán

La selección chilena sub 15 no pudo sostener su ventaja y se estrenó con una derrota 2-4 ante su símil de España en Bakú, por la primera fecha del Grupo E del Mundial de la categoría de la FIFA en Azerbaiyán.

En un inédito torneo donde se juega de ocho futbolistas por lado y tiempos de 20 minutos, el equipo adiestrado por Jaime Rubilar se fue al descanso ganando gracias a los goles de Aron Cornejo (5') y Santiago Briceño (15'), contrarrestando la paridad parcial de Ricardo Pérez (12').

No obstante, la escuadra europea impuso sus condiciones en el complemento y revirtió el marcador con las conquistas de Alberto Ruiz (28'), Iván Castellanos (37') y Bruno Fernández (40').

Con esta derrota, el elenco nacional quedó sexto y último en su grupo sin puntos por detrás de Tajikistan. Ahora, afrontará una jornada doble este domingo 25 de octubre, midiéndose ante Kuwait a las 06:30 horas (09:30 GMT) y frente a Barbados a las 13:45 (16:45 GMT).