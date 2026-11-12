Camioneros de Temuco, Rengo y buses interurbanos desconocen acuerdo y siguen paro

Yuri Sobarzo, dirigente de los camioneros de Temuco y Cautín, se desmarcó del acuerdo anunciado esta tarde de jueves en La Moneda y declaró intención de seguir adelante con la protesta.

"En Temuco no se levanta el paro", dijo Sobarzo en la Ruta 5 Sur: "Nosotros queremos una solución con la rebaja del combustible para todos, pues no solo el transporte por carretera está sufriendo; están sufriendo los colectiveros, la gente de los furgones escolares...".

"Temuco, lo vuelvo a repetir, no se levanta del paro hasta que veamos una solución para nuestras demandas", agregó.

Una postura similar expresó en Rengo, Región de O'Higgins, el vocero de los camioneros locales Camilo Jiménez, que cuestionó que la propuesta no contemplara una solución para todos los combustibles.

"La movilización partió con una demanda que era los combustibles; por lo tanto, los combustibles en general, no solamente el petróleo. Entonces, Rengo no se levanta, seguimos tal cual", afirmó.

Además, criticó a los dirigentes que suscribieron el entendimiento en Santiago, a quienes calificó como "los dinosaurios de siempre".

En la Región del Biobío, Alberto Dinamarca, vocero de los camioneros movilizados en el sector de Juan Riquelme, en Concepción, manifestó sentirse "traicionado", acusando a las dirigencias nacionales de alcanzar un acuerdo sin representar a quienes permanecían en las rutas.

"Nos apoyó mucha gente, nos dieron la buena onda y resulta que los dirigentes Sergio Pérez, Araya y Freddy Martínez firman un acuerdo sin ni siquiera haber estado acá en la calle con nosotros, así que (estamos) desilusionados. Como siempre, este gremio es traicionero. Que lo disfruten, pero dejamos todo aquí en el paro y ahora ya nos retiramos, porque no vamos a seguir haciendo el loco ni (ser) los tontos útiles de los dirigentes", sostuvo.

Camioneros de Valparaíso y Coquimbo depusieron movilizaciones

Los camioneros movilizados en las regiones de Valparaíso y Coquimbo comenzaron a retirar sus vehículos de las carreteras durante la noche tras el acuerdo.

El vocero de los independientes porteños, Carlos Carreño, confirmó que finalmente aceptaron los términos: "El petitorio está listo. Llegamos a acuerdo. Nos levantamos todos. Está todo coordinado. Se logró lo que queríamos, el petitorio se acogió completo".

Por su parte, la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fede-Quinta) inició el retiro de más de 200 vehículos que permanecían apostados en Casablanca, Bellavista, Valparaíso y San Antonio, según informó su tesorero, Octavio Villio.

En Coquimbo, los transportistas comenzaron a retirarse del kilómetro 443 de la Ruta 5 Norte pocos minutos después del anuncio. Cerca de las 20:00 horas, la carretera ya se encontraba completamente despejada.

El delegado presidencial, Víctor Pino, valoró el desenlace y destacó que la movilización terminó sin detenidos ni incidentes de gravedad. "Lo importante es que son los chilenos y chilenas los que ganan con esto, porque volvemos a mantener nuevamente el orden", declaró.

Sensación de desaire

La Asociación Gremial de Buses Interurbanos decidió seguir con su protesta en la Ruta 5 Sur a la altura de San Bernardo. Sus dirigentes esperaban la llegada del delegado presidencial Germán Codina esta noche de jueves, pero no sucedió, y tampoco apareció la delegada provincial del Maipo, María Francisca Rubio, cuyo nombre surgió como plan B.

"Mantenemos firme la posición de que necesitamos la presencia de una autoridad. Debido a que nos prometieron y no vinieron, continuamos con nuestra movilización de manera indefinida, como lo hemos venido haciendo ya tres días consecutivos", señaló Juan González, secretario de la organización.

"Solicitamos la presencia de las autoridades... Ellos requirieron nuestra presencia en algún minuto, acudimos, y creemos que también, de manera empática, deben hacerlo ellos (ahora). Nosotros no tuvimos representante presente en el acuerdo (que se anunció en La Moneda). El Gobierno llamó a cierta parte del gremio y no a todos. Por lo consiguiente, no estamos representados" por quienes dieron por superado el conflicto, explicó González.