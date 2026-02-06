Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja empató ante Colombia y sigue complicada en el Sudamericano Femenino Sub 20

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo nacional marcha en el último lugar del Grupo A.

La Roja empató ante Colombia y sigue complicada en el Sudamericano Femenino Sub 20
La selección chilena empató 0-0 con Colombia este viernes en Asunción y sigue complicada en fase grupal del Sudamericano Femenino Sub 20 que se celebra en Paraguay.

El equipo dirigido por Nicolás Bravo perdió por 5-0 en el debut ante las anfitrionas y necesitaba sacar un resultado positivo ante las colombianas en esta segunda fecha del Grupo A.

Sin embargo, las chilenas no encontraron respuesta para llegar al arco local y sólo cosecharon un punto, que las deja en el último lugar del Grupo A, igualadas con Colombia y Uruguay, pero superadas por la negativa diferencia de gol.

El próximo partido de La Roja será clave, ante Uruguay, en la tercera fecha del certamen; Colombia, en tanto, se enfrentará a Venezuela.

