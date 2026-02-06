La Roja empató ante Colombia y sigue complicada en el Sudamericano Femenino Sub 20
El equipo nacional marcha en el último lugar del Grupo A.
El equipo nacional marcha en el último lugar del Grupo A.
La selección chilena empató 0-0 con Colombia este viernes en Asunción y sigue complicada en fase grupal del Sudamericano Femenino Sub 20 que se celebra en Paraguay.
El equipo dirigido por Nicolás Bravo perdió por 5-0 en el debut ante las anfitrionas y necesitaba sacar un resultado positivo ante las colombianas en esta segunda fecha del Grupo A.
Sin embargo, las chilenas no encontraron respuesta para llegar al arco local y sólo cosecharon un punto, que las deja en el último lugar del Grupo A, igualadas con Colombia y Uruguay, pero superadas por la negativa diferencia de gol.
El próximo partido de La Roja será clave, ante Uruguay, en la tercera fecha del certamen; Colombia, en tanto, se enfrentará a Venezuela.