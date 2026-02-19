La Roja enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo tras caída de amistoso con España

La selección de Chile cerró un acuerdo para disputar un partido amistoso frente a Portugal durante la fecha FIFA de junio. El compromiso se desarrollará en suelo portugués y forma parte de la planificación anual de la ANFP, que busca medir al equipo nacional con rivales que participarán en el Mundial de Norteamérica 2026, certamen al que el conjunto chileno no logró clasificar.

Según informó La Tercera, la oficialización del encuentro quedó supeditada a la firma final del contrato, trámite que se producirá en las próximas horas. El matutino detalló que este cruce surgió como la alternativa principal luego de que se canceló el duelo ante España que se jugaría en el Estadio "Cuauhtémoc" de Puebla, debido a problemas de agenda y falta de garantías económicas.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, explicó anteriormente que el choque con los hispanos nunca estuvo asegurado por completo. "No se llegó a concretar porque tenían demasiadas ofertas de diferentes ciudades de México. Eso fue un hecho que no aseguró el partido. Nosotros ya estamos concretando encuentros en Europa", indicó el dirigente respecto a la gira del equipo nacional.

La publicación destacó que el enfrentamiento ante el equipo liderado por el atacante Cristiano Ronaldo marcará el reencuentro de ambos elencos tras nueve años. La última vez que se midieron fue en la semifinal de la Copa Confederaciones 2017 en Rusia, donde la Roja avanzó a la final tras imponerse en lanzamientos penales luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

El gerente de selecciones, Felipe Correa, complementó la información sobre la hoja de ruta para el presente año. El medio deportivo citó al funcionario, quien confirmó que además del paso por Europa, la Roja disputará el FIFA Series en marzo ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, para luego realizar una gira por Norteamérica en septiembre donde enfrentará a Estados Unidos y México.

De esta manera, el diario ratificó que el seleccionado chileno mantendrá una actividad constante pese a la ausencia de competencias oficiales. El duelo ante Portugal asoma como el test de mayor exigencia en el calendario, considerando que la escuadra lusitana debutará en la cita mundialista el 17 de junio integrando el Grupo K junto a Colombia y Uzbekistán.