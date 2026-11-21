La selección chilena dirigida por Luis Mena anunció este sábado la nómina de La Roja Femenina para los amistosos contra España y Estados Unidos en la última fecha FIFA del año.

Mena citó 22 jugadoras, con siete representantes de Colo Colo, que ganó este viernes el pentacampeonato de la Liga Femenina.

También fueron citadas seis futbolistas de Universidad Católica, el otro equipo finalista del torneo.

El primer amistoso será el sábado 28 de noviembre ante España, campeona del mundo, en el Estadio Reino de León.

Una semana después, el jueves 3 de diciembre, será el último partido del año de La Roja Femenina, ante Estados Unidos Sub 23, en el Estadio Ontime Butarque, en Leganés.

Revisa la nómina de La Roja:

Arqueras

Ryann Torrero (Colo Colo)

Oriana Cristancho (Universidad de Chile)

Ignacia Bustos (Universidad Católica)

Defensas

Valentina Díaz (Universidad de Chile)

Michelle Olivares (Colo Colo)

Catalina Figueroa (Universidad de Chile)

Anaís Cifuentes (Colo Colo)

Milenka Pavez (Unión Española)

Natsumi Millones (Coquimbo Unido)

Monserrat Hernández (Universidad Católica)

Volantes

Amparo Abarca (Universidad Católica)

Millaray Cortés (Fiorentina)

Nerea Sánchez (Eibar)

Anaís Alvarez (Colo Colo)

Yastin Jiménez (Colo Colo)

Delanteras