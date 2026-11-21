La Roja Femenina anunció nómina para los amistosos contra España y Estados Unidos
Los duelos se jugarán en suelo hispano en noviembre y diciembre.
Los duelos se jugarán en suelo hispano en noviembre y diciembre.
La selección chilena dirigida por Luis Mena anunció este sábado la nómina de La Roja Femenina para los amistosos contra España y Estados Unidos en la última fecha FIFA del año.
Mena citó 22 jugadoras, con siete representantes de Colo Colo, que ganó este viernes el pentacampeonato de la Liga Femenina.
También fueron citadas seis futbolistas de Universidad Católica, el otro equipo finalista del torneo.
El primer amistoso será el sábado 28 de noviembre ante España, campeona del mundo, en el Estadio Reino de León.
Una semana después, el jueves 3 de diciembre, será el último partido del año de La Roja Femenina, ante Estados Unidos Sub 23, en el Estadio Ontime Butarque, en Leganés.
Revisa la nómina de La Roja: