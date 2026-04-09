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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja Femenina se cita con Argentina buscando llegar a lo más alto en la Liga de Naciones

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambas escuadras llegan igualadas en puntaje a la quinta fecha.

La Roja Femenina se cita con Argentina buscando llegar a lo más alto en la Liga de Naciones
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Un desafío de alta intensidad enfrenta este viernes la selección chilena femenina, ya que a partir de las 20:00 horas (00:00 GMT), recibirá a su similar de Argentina en el Estadio "Elías Figueroa Brander", en un duelo válido por la quinta jornada de la fase grupal de la Liga de Naciones Conmebol.

El combinado nacional llega a este compromiso situado en la cuarta posición con 7 unidades. Para el cuadro nacional, un triunfo en Valparaíso resulta vital para mantenerse en los puestos de avanzada y seguir cimentando el camino hacia la clasificación mundialista.

Por su parte, el conjunto trasandino arriba a este duelo con el mismo puntaje que las chilenas, pero en el segundo lugar gracias a su mejor diferencia de gol (+10) y cuentan con un partido menos disputado, lo que les otorga mayor margen de maniobra en la parte alta de la tabla que lidera Venezuela.

Todos los detalles de este partido los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Chilevisión.

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