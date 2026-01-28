La Roja Femenina sucumbió ante el poderío de Estados Unidos

La selección chilena femenina sufrió una contundente derrota como visitante frente a Estados Unidos al caer por 5-0 en un encuentro disputado en Santa Clara, California.

El elenco de Luis Mena, que solo contó con jugadoras del medio local, nunca pudo hacerse del balón y quedó en evidencia ante la potencia del elenco norteamericano, que con ritmo y eficacia se fue al descanso con ventaja de tres goles luego de las anotaciones de Croix Bethune (18'), Jameese Joseph (26') y Emily Sams (33').

En el segundo tiempo, el desarrollo del partido no presentó variaciones. Estados Unidos mantuvo el control del juego y transformó su dominio en nuevas conquistas. Emma Sears, cuando aún se jugaba el primer minuto de juego del segundo tiempo, y Trinity Rodman –la hija del legendario NBA Dennis Rodman- anotaron para sellar el 5-0 definitivo, reflejando en el marcador la clara superioridad exhibida durante todo el encuentro.

¿Cuándo juega la Roja Femenina nuevamente?

Tras esta derrota, la selección chilena femenina iniciará su preparación para la decisiva triple fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, clasificatoria al Mundial 2027.

Chile recibirá a Argentina el próximo 10 de abril, luego visitará a Colombia el 14 del mismo mes y cerrará la serie frente a Uruguay en Montevideo, el 18 de abril.