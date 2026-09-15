La Roja firmó convenio con nuevo auspiciador

La Federación de Fútbol de Chile (FFCh) y Copec oficializaron este martes un acuerdo que convierte a la compañía en nuevo auspiciador oficial de las todas las selecciones nacionales para el período entre 2026 y 2030.

La actividad contó con la participación del presidente de la Federación, Pablo Milad; el gerente general de Copec, Arturo Natho; y el ministro del Deporte, Francisco Riveros.

En la cita, también participaron jugadores de las distintas categorías de las selecciones nacionales, como Marcelo Morales, Agustín Arce y Víctor Felipe Méndez; el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Córdova, y referentes históricos de La Roja como Miguel Riffo, Gonzalo Fierro y Carlos Villanueva.