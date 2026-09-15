La Roja firmó convenio con nuevo auspiciador
Copec se transformó en patrocinador de las selecciones nacionales hasta 2030,
Copec se transformó en patrocinador de las selecciones nacionales hasta 2030,
La Federación de Fútbol de Chile (FFCh) y Copec oficializaron este martes un acuerdo que convierte a la compañía en nuevo auspiciador oficial de las todas las selecciones nacionales para el período entre 2026 y 2030.
La actividad contó con la participación del presidente de la Federación, Pablo Milad; el gerente general de Copec, Arturo Natho; y el ministro del Deporte, Francisco Riveros.
En la cita, también participaron jugadores de las distintas categorías de las selecciones nacionales, como Marcelo Morales, Agustín Arce y Víctor Felipe Méndez; el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Córdova, y referentes históricos de La Roja como Miguel Riffo, Gonzalo Fierro y Carlos Villanueva.