La Roja igualó con Bolivia en primer amistoso preparatorio para el Sudamericano Sub 17

La Roja Sub 17 igualó 1-1 con Bolivia este lunes en el Centro de Alto Rendimiento "José Sulantay" en Quilín, en el primero de los dos amistosos preparatorios para el Sudamericano de la categoría, que se disputará en Paraguay en abril próximo.

El único gol de los chilenos, dirigidos por Ariel Leporati, fue de Ignacio Cerda.

Ambas selecciones volverán a jugar el miércoles, a las 10:00 horas (13:00 GMT), nuevamente a puertas cerradas en el CAR "José Sulantay".

El Sudamericano Sub 17, en tanto, se disputará entre el 3 y el 19 de abril en Paraguay, con siete cupos para el Mundial Sub 17 que se jugará en Catar en noviembre.