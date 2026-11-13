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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja no tuvo remates al arco en la derrota ante Colombia en Cali

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Nefasta estadística para el equipo de Nicolás Córdova.

La Roja no tuvo remates al arco en la derrota ante Colombia en Cali
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La selección chilena perdió por 1-0 este jueves ante Colombia, en el primero de los dos amistosos agendados para la fecha FIFA de noviembre, y una de las estadísticas fue nefasta para La Roja, ya que no tuvo remates al arco en Cali.

Los dirigidos por Nicolás Córdova tuvieron el 44 por ciento de la posesión y registraron cinco intentos de remate, pero ninguno de ellos a portería.

El panorama de Colombia fue ligeramente mejor, ya que los locales sólo tuvieron dos remates a portería.

El triunfo cafetero fue gracias a una acción chilena: El autogol de Guillermo Maripán.

Chile tampoco tuvo grandes oportunidades de gol, y de acuerdo a los datos de ESPN, sólo registró 156 pases en zona ofensiva; Colombia, en cambio, tuvo más del doble de pases (316).

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