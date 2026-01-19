Síguenos:
La Roja sigue como la segunda peor selección Conmebol en primer Ranking FIFA del año

Este lunes se publicó la nueva actualización del Ranking FIFA y La Roja sigue siendo la segunda peor selección de Conmebol, ya que está en el puesto 55 y solo supera a Bolivia, en la posición 76. El podio se conforma con España, Argentina y Francia.

