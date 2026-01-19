Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.6°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La formación de Huachipato para debutar en la temporada ante Universidad Católica

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Huachipato se medirá ante Universidad Católica este martes por las semifinales de la Supercopa en el Estadio Sausalito. El encuentro está programado a las 19:00 horas y esta es la oncena que presentará Jaime García, su DT.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados