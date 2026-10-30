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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja sub 15 goleó a Honduras para finalizar su participación en el Mundial de Azerbaiyán

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco nacional terminó con cuatro triundos, tres empates y tres derrotas.

La Roja sub 15 goleó a Honduras para finalizar su participación en el Mundial de Azerbaiyán
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La selección chilena sub 15 terminó su participación en el Mundial de Azerbaiyán 2026 con un abultado triunfo por 4-0 ante su simular de Honduras para rematar en la 73ª posición del inédito evento.

Con esto, el elenco nacional cierra su participación con cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas.

En la fase de grupos cayó ante España (2-4) y RD Congo (2-3), y venció a Kuwait (2-0) y a Barbados (8-0), y terminó igualando 1-1 ante Tayikistán.

Con ello, el elenco que dirige Jaime Rubilar clasificó en el tercer lugar y quedó en el Tier C, donde venció a Azerbaiyán por 3-1 para luego caer 1-2 ante Bielorrusia.

Luego venció a Japón y Nigeria en penales para terminar este viernes con el triunfo ante el cuadro catracho.

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