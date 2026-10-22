La Roja sub 17 cayó ante México por el Mundial Femenino

La selección chilena femenina sub 17 salta a la cancha para seguir con su participación el Mundial de Marruecos 2026, evento donde se verá las caras ante México en la segunda jornada del Grupo F.

Sigue el resultado del combinado nacional en Cooperativa.cl:

Chile 1-3 México. Finalizado. Cancha 4 del Complejo "Mohammed VI", Rabat.

1-0: 12' Catalina Muñoz (CHI), 1-1: 35'; Mía Urbano (MEX); 1-2: 65' Citlalli Reyes (MEX); 1-3: 83' Nicole Jiménez (MEX)