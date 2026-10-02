La Roja sub 17 logró su segundo triunfo en la gira preparatoria para el Mundial

La selección chilena sub 17 logró su segunda victoria en la gira que está realizando con miras al Mundial de la categoría luego de vencer este viernes por 3-0 a su similar de Catar en su tercer duelo amistoso en Croacia.

En la cancha del club NK Samobor, el elenco nacional contó con la inspiración de Amaro Pérez, Baltazar Oróstica y Felipe Raipán para vulnerar la portería rival.

Su próximo y último duelo será este domingo ante Croacia.