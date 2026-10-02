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La Roja sub 17 logró su segundo triunfo en la gira preparatoria para el Mundial
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El elenco nacional se impuso de forma contundente a Catar.
El elenco nacional se impuso de forma contundente a Catar.
La selección chilena sub 17 logró su segunda victoria en la gira que está realizando con miras al Mundial de la categoría luego de vencer este viernes por 3-0 a su similar de Catar en su tercer duelo amistoso en Croacia.
En la cancha del club NK Samobor, el elenco nacional contó con la inspiración de Amaro Pérez, Baltazar Oróstica y Felipe Raipán para vulnerar la portería rival.
Su próximo y último duelo será este domingo ante Croacia.