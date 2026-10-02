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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja sub 17 logró su segundo triunfo en la gira preparatoria para el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco nacional se impuso de forma contundente a Catar.

La Roja sub 17 logró su segundo triunfo en la gira preparatoria para el Mundial
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La selección chilena sub 17 logró su segunda victoria en la gira que está realizando con miras al Mundial de la categoría luego de vencer este viernes por 3-0 a su similar de Catar en su tercer duelo amistoso en Croacia.

En la cancha del club NK Samobor, el elenco nacional contó con la inspiración de Amaro Pérez, Baltazar Oróstica y Felipe Raipán para vulnerar la portería rival.

Su próximo y último duelo será este domingo ante Croacia.

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