La Roja sub 17 tendrá amistosos con Japón y Argentina en miras al Sudamericano
Los dirigidos por Ariel Leporati tendrán dos grandes pruebas antes del torneo continental.
A través de sus canales oficiales, la selección chilena anunció que el equipo sub 17 se medirá con sus similares de Japón y Argentina, continuando su preparación de cara al Sudamericano de la categoría.
A casi un mes de su subcampeonato en el Torneo Jóvenes Promesas de Córdoba, La Roja volverá a tierras trasandinas, pues ambos duelos serán en el Predio "Lionel Messi" de Buenos Aires.
El equipo chileno enfrentará al cuadro nipón el lunes 16 de marzo a las 16:00 horas (19:00 GMT), mientras que el duelo con la Albiceleste será el martes 17 a las 10:00 (13:00 GMT).
Cabe recordar que el Sudamericano, que define los siete cupos al Mundial de Catar, se desarrollará entre el 3 y el 19 de abril en Paraguay. En aquel torneo, La Roja compartirá el Grupo A junto a los locales, Colombia, Ecuador y Uruguay.