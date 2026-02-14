Tras sólida campaña la Roja sub 17 cayó en la final del Torneo Internacional Jóvenes Promesas

La Roja sub 17 perdió la final del Torneo Internacional Jóvenes Promesas Córdoba 2026 tras empatar 1-1 ante Athletico Paranaense y posteriormente caer 6-7 en la definición a penales.

Los dirigidos por Ariel Leporati perdían 1-0 ante el conjunto brasileño en un tenso encuentro, cuando Bastián Vilches igualó el marcador y forzó los lanzamientos penales.

Chile avanzó de forma invicta en su grupo, donde obtuvo dos triunfos ante el local y Argentina (ambos por 2-1), además de dos igualdades ante Venezuela y Ecuador (2-2 y 3-3), que le dieron el paso a la final.

Ahora La Roja deberá prepararse para el Sudamericano Sub 17 2026, el que se jugará entre el 3 y el 19 de abril, con sede aún no definida por la Conmebol.