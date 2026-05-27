La Roja Sub 20 presentó su nómina para el amistoso contra Brasil
El equipo de Sebastián Miranda enfrentará al Scratch el 6 de junio en el Nacional.
El equipo de Sebastián Miranda enfrentará al Scratch el 6 de junio en el Nacional.
La selección chilena sub 20 presentó este miércoles la nómina de futbolistas convocados para el amistoso internacional ante Brasil, que se disputará el sábao 6 de junio en el Estadio Nacional.
Sebastián Miranda citó a 27 jugadores, con presencia de cuatro jugadores de Colo Colo, dos de Universidad de Chile, y tres del fútbol extranjero; la UC no tuvo convocados en esta nómina.
También figuran cuatro jugadores del plantel de Santiago Wanderers, que ganó este año la Copa Libertadores Sub 20.
Además, La Roja informó que Jetzen López y Zidane Yánez habían sido considerados inicialmente por Miranda para ser convocados, pero ambos están en proceso de recuperación de sus lesiones y no pudieron incorporarse a los entrenamientos.
El amistoso con Brasil está programado para el sábado 6 de junio a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio Nacional y lo podrás seguir en Cooperativa.cl.
Revisa la nómina de La Roja Sub 20: