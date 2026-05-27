La Roja Sub 20 presentó su nómina para el amistoso contra Brasil

La selección chilena sub 20 presentó este miércoles la nómina de futbolistas convocados para el amistoso internacional ante Brasil, que se disputará el sábao 6 de junio en el Estadio Nacional.

Sebastián Miranda citó a 27 jugadores, con presencia de cuatro jugadores de Colo Colo, dos de Universidad de Chile, y tres del fútbol extranjero; la UC no tuvo convocados en esta nómina.

También figuran cuatro jugadores del plantel de Santiago Wanderers, que ganó este año la Copa Libertadores Sub 20.

Además, La Roja informó que Jetzen López y Zidane Yánez habían sido considerados inicialmente por Miranda para ser convocados, pero ambos están en proceso de recuperación de sus lesiones y no pudieron incorporarse a los entrenamientos.

El amistoso con Brasil está programado para el sábado 6 de junio a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio Nacional y lo podrás seguir en Cooperativa.cl.

Revisa la nómina de La Roja Sub 20:

Arqueros

Gabriel Maureira (Colo-Colo)

Maximiliano Mateluna (Palestino)

José Alburquenque (Lota Schwager)

Defensas

Bruno Torres (Colo-Colo)

Cristopher Valenzuela (Santiago Wanderers)

José Movillo (O'Higgins)

Esteban Páez (Universidad de Concepción)

Martín Jiménez (Audax Italiano)

Valentín Sánchez (Unión San Felipe)

Thomas Coulombe (Espanyol de España)

Matías Orellana (Colo-Colo)

Volantes

Joaquín Soto (Unión La Calera)

Vicente Zenteno (Audax Italiano)

Benjamín Pérez (O'Higgins)

Mario Sandoval (Audax Italiano)

Elías Rojas (Universidad de Chile)

Cristóbal Villarroel (Santiago Wanderers)

Antonio Riquelme (Real Salt Lake de Estados Unidos)

Delanteros