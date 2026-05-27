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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja Sub 20 presentó su nómina para el amistoso contra Brasil

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo de Sebastián Miranda enfrentará al Scratch el 6 de junio en el Nacional.

La Roja Sub 20 presentó su nómina para el amistoso contra Brasil
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La selección chilena sub 20 presentó este miércoles la nómina de futbolistas convocados para el amistoso internacional ante Brasil, que se disputará el sábao 6 de junio en el Estadio Nacional.

Sebastián Miranda citó a 27 jugadores, con presencia de cuatro jugadores de Colo Colo, dos de Universidad de Chile, y tres del fútbol extranjero; la UC no tuvo convocados en esta nómina.

También figuran cuatro jugadores del plantel de Santiago Wanderers, que ganó este año la Copa Libertadores Sub 20.

Además, La Roja informó que Jetzen López y Zidane Yánez habían sido considerados inicialmente por Miranda para ser convocados, pero ambos están en proceso de recuperación de sus lesiones y no pudieron incorporarse a los entrenamientos.

El amistoso con Brasil está programado para el sábado 6 de junio a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio Nacional y lo podrás seguir en Cooperativa.cl.

Revisa la nómina de La Roja Sub 20:

Arqueros

  • Gabriel Maureira (Colo-Colo)
  • Maximiliano Mateluna (Palestino) 
  • José Alburquenque (Lota Schwager)

Defensas

  • Bruno Torres (Colo-Colo)
  • Cristopher Valenzuela (Santiago Wanderers)
  • José Movillo (O'Higgins)
  • Esteban Páez (Universidad de Concepción)
  • Martín Jiménez (Audax Italiano)
  • Valentín Sánchez (Unión San Felipe)
  • Thomas Coulombe (Espanyol de España)
  • Matías Orellana (Colo-Colo)

Volantes

  • Joaquín Soto (Unión La Calera)
  • Vicente Zenteno (Audax Italiano)
  • Benjamín Pérez (O'Higgins)
  • Mario Sandoval (Audax Italiano)
  • Elías Rojas (Universidad de Chile)
  • Cristóbal Villarroel (Santiago Wanderers)
  • Antonio Riquelme (Real Salt Lake de Estados Unidos)

Delanteros

  • Máximiliano Rojas (Deportes Copiapó)
  • Ignacio Flores (Santiago Wanderers)
  • Martín Mundaca (Coquimbo Unido)
  • Vicente Vargas (Santiago Wanderers)
  • Máximiliano Fernández (Unión La Calera)
  • Yastin Cuevas (Colo-Colo)
  • Roberto Risnaes (Copenhague de Dinamarca)
  • Cristian Rocha (Deportes Temuco)
  • Vicente Ramírez (Universidad de Chile)

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