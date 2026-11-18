En medio de un deslucido y trabado empate sin goles entre la selección chilena y Colombia en el Estadio Monumental, el punto más alto del combinado nacional fue el arquero Lawrence Vigouroux, quien se vistió de héroe sobre el césped de Macul al contenerle un lanzamiento penal al delantero cafetalero Luis Javier Suárez.

Tras consagrarse como el jugador más destacado del último compromiso de la fecha FIFA de noviembre, el actual cancerbero de Swansea City galés utilizó sus redes sociales para expresar su orgullo por defender la valla del representativo criollo.

"Siempre es hermoso usar esta camiseta y representar a nuestro país. Gracias por los mensajes", escribió emocionado el guardameta en su cuenta de Instagram, acompañando la publicación con una elocuente fotografía del momento exacto en que desvió el remate desde los doce pasos.

El mensaje del meta no tardó en generar cariñosas reacciones al interior del propio camarín de La Roja. Su compañero en el arco, Brayan Cortés, no dudó en festejar su actuación comentándole: "¡La cajaaaa! Un verdadero lujo", mientras que el joven defensor Iván Román le dedicó un sentido: "Cómo te quiero, amigo".