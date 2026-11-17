La Roja cerró este martes su año 2026 con un empate sin goles ante Colombia en el Estadio Monumental, un partido que quedó marcado como el número 14 que dirigió el técnico Nicolás Córdova al mando de la selección chilena.

Córdova, como interino y a la espera de una decisión de la Federación de Fútbol de Chile sobre su futuro en La Roja, ha registrado siete derrotas, cinco victorias y dos empates.

Su primer desafío al mando de La Roja fue en noviembre de 2023. Justo después de la renuncia de Eduardo Berizzo, Córdova asumió de emergencia en medio de la fecha FIFA y sufrió una derrota ante Ecuador en Quito, en las Clasificatorias para el Mundial 2026.

Su retorno como interino fue al final de ese proceso, después del despido de Ricardo Gareca. Tras el fracaso del "Tigre", Córdova tuvo que dirigir los dos últimos partidos de las Clasificatorias, en septiembre de 2025: Una caída contra Brasil y un empate en Santiago ante Uruguay, dirigido en ese entonces por Marcelo Bielsa.

Pese al fracaso mundialista, el 2025 lo cerró con buenas sensaciones, con triunfos amistosos ante Rusia y Perú, ambos disputados en Sochi.

En marzo de 2026, Chile jugó con dos selecciones clasificadas al Mundial: Derrotó a Cabo Verde, que tenía en el arco a un desconocido Vozinha; y posteriormente fue goleado por Nueva Zelanda.

En junio, antes del Mundial, volvió a participar en dos partidos prepatorios para la cita planetaria: Perdió ante un Portugal capitaneado por Cristiano Ronaldo, y como consuelo pudo derrotar a República Democrática del Congo.

En septiembre, Córdova y La Roja se fueron de gira a Norteamérica y enfrentaron a los tres anfitriones del pasado Mundial. Sumó derrotas con Canadá y Estados Unidos en septiembre, pero pudo festejar a inicios de octubre un triunfo ante México.

Finalmente, registró una derrota ante Colombia en Cali y un empate sin goles ante el mismo rival en Santiago.

En total, Córdova tuvo un 40.4 por ciento de rendimiento con la selección en 14 partidos.