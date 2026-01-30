Luto en el fútbol chileno: Falleció Hernán Rodríguez, excapitán de La Roja y campeón con Colo Colo

El Club Social y Deportivo Colo Colo informó este viernes el fallecimiento a los 92 años de Hernán Rodríguez Aliste, histórico campeón con el equipo albo y excapitán de la selección chilena.

Rodríguez fue volante y ganó dos títulos de Primera División con Colo Colo, en 1956 y 1960, además de ganar una Copa Chile en 1958.

En la selección chilena, disputó 25 partidos entre 1955 y 1961, siendo capitán en una gira que hizo el equipo dirigido por Fernando Riera en 1960.

Además de Colo Colo, Rodríguez tuvo pasos por Naval, Ferrobádminton y Rangers, club donde retiró en 1966.

En 1963, cuando estaba en Ferrobádminton, fue elegido mejor futbolista en Chile por el Círculo de Periodistas Deportivos.

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento. Como club, los acompañamos con respeto, cariño y gratitud", expresó el CSyD de Colo Colo.