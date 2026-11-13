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Marcador Virtual: Colombia vs. Chile
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Amistoso
Viernes, 13 de Noviembre de 2026 - 🕑21:00 horas
Estadio "Pascual Guerrero"
Colombia
DT:
Nelson Lorenzo
-
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Árbitro:
Chile
DT:
Nicolás Córdova
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✉️ Francisco Cubillos
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Campeonato
Amistoso
Fecha y hora
13/11/2026
Lugar
Estadio "Pascual Guerrero"
Árbitro
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Colombia
Chile
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