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Tópicos: País | Policial

Papá de subsecretario Máximo Pavez chocó en estado de ebriedad en Colina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El hombre, de 68 años, fue detenido tras colisionar su automóvil con una carreta.

Los ocupantes del vehículo menor resultaron lesionados.

Papá de subsecretario Máximo Pavez chocó en estado de ebriedad en Colina
 ATON (archivo)

"Lo que corresponde es separar absolutamente las tareas del subsecretario con alguna investigación vinculada a sus familiares por una situación que está siendo investigada", comentó la autoridad sobre el hecho.

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Máximo Pavez Cerda (68), padre del subsecretario del Interior Máximo Pavez, fue detenido durante la madrugada de este viernes en la comuna de Colina tras protagonizar un accidente de tránsito bajo los efectos del alcohol.

El hecho involucró la colisión de su vehículo con una carreta, incidente que dejó a los ocupantes de esta última con lesiones y derivó en la intervención de la Fiscalía Centro Norte.

Tras confirmarse el procedimiento policial, el subsecretario del Interior desmarcó su labor gubernamental del curso de las indagatorias.

"Quiero sostener que durante la madrugada de hoy tomé conocimiento -a través de mi hermano- que mi señor padre está involucrado en una situación vinculada a una detención por manejo en estado de ebriedad. No he hablado con él todavía ni he tomado contacto con ninguna otra autoridad", afirmó Pavez en un punto de prensa.

En esta línea, aseguró que el proceso "está en el ámbito de las instituciones y en el ámbito de la igualdad ante la ley y, por lo tanto, lo que corresponde es separar absolutamente las tareas del subsecretario con alguna investigación vinculada a sus familiares por una situación que está siendo investigada".

"Lo que corresponde es la igualdad ante la ley y, por lo tanto, yo apenas pueda voy a poder tomar contacto con mi padre, porque es mi papá", puntualizó el subsecretario.

Tras el operativo en la zona norte de la capital, el aprehendido fue trasladado a una unidad policial donde permaneció retenido a la espera de las determinaciones del Ministerio Público.

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