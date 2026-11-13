Eyzaguirre por paro de transportistas: Hay un uso del poder oligopólico muy inaceptable

El exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) calificó en Cooperativa como un "uso inaceptable del poder" las masivas protestas de camioneros que se registraron durante los últimos días en el país y valoró la decisión del Ejecutivo de usar la fuerza pública en caso de ser necesario.

En El Primer Café, Eyzaguirre recordó que "los camioneros que usan el diésel están pagando precios por debajo del mercado, entonces aquí hay un uso del poder oligopólico de los camioneros que es muy inaceptable".

"Me gustó que el gobierno les dijera que si siguen movilizados van a tener que enfrentar la fuerza pública, yo lo habría hecho antes. Aquí el que se sale de la ley tiene que enfrentar la fuerza pública, venga de donde venda, o sino no vamos a tener un estado de derecho", añadió.

Para la exautoridad, "no hay nada más popular que los subsidios con plata de quién sabe quién y no hay nada más impopular que los impuestos, pero la obligación de quienes dirigen al Estado es decirle a la gente qué se puede y qué no se puede, si la plata no crece en los árboles".

Por su parte, el también exministro Ignacio Walker (exDC) aseveró que "es una interlocución muy compleja, lo que hace más difícil las conversaciones, así que bien por Chile, bien también por el gobierno. Ahora continuará la visita (de Kast) a la APEC, que nunca se tendría que haber planteado el tema de interrumpirla, porque es muy importante para Chile".

"Esta paralización nacional tiene un efecto tremendamente disruptivo, que afecta primero la vida cotidiana de las personas, aquí hay derechos constitucionales, la libertad de desplazamiento", cuestionó.

Desde el oficialismo, Bettina Horst (directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo) destacó que el conflicto "se resuelve y esto uno sabía que se resolvía sí o sí con más recursos arriba de la mesa y con un congelamiento de los precios de los combustibles. Ahora, la pregunta es: ¿Era la mejor forma? Porque al final cuando se entregan apoyos generales a la población entera, como es el subsidio para mantener congelados los precios de los combustibles, también nos beneficiamos de eso los que no somos los más necesitados de la sociedad".

"Desde un punto de vista económico y social, es un cambio en la estrategia, es difícil el gremio de los camioneros porque sin duda afectan en forma muy integral a la economía y las herramientas que uno tiene como autoridad son más bien escasas", dijo.

Finalmente, el exministro Cristián Monckeberg (RN) planteó que "a esto están llamados los gobiernos, a resolver problemas, a anticiparse muchas veces (...) hay que resaltar un punto, que lo que se estaba echando de menos, que era estrategia política, resolver, gobernar, desactivar un conflicto importante, en buena hora llegó".

"Sabemos que desde el punto de vista económico no es lo más aconsejable, sabemos que esto es un problema que se patea para marzo y que puede estar presente nuevamente y sabemos que en marzo habrá que anticiparse y preveerlo", sentenció.