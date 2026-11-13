Camioneros descolgados: Arrau avisa que Carabineros intervendrá en las rutas

Frente a reportes de que camioneros siguen realizando cortes intermitentes en diversas regiones del país este viernes, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, advirtió que Carabineros actuará para disolver estos focos de protesta.

Hasta el momento, transportistas de Temuco, Concepción y Rengo, así como conductores de buses interurbanos de la capital, se restaron del acuerdo alcanzado por el Gobierno y los principales organizadores de la manifestación.

En lo que va de la jornada, además, se han registrado incidencias en el tránsito en la Ruta 68, y en varias carreteras de la Región de Antofagasta.

Al respecto, el ministro Arrau publicó en su cuenta de X: "El Gobierno demostró su disposición al diálogo y alcanzó un acuerdo con representantes del transporte de carga. Pero el derecho a manifestarse no puede transformarse en el derecho a obstaculizar carreteras, impedir el libre tránsito y perjudicar a miles de chilenos que necesitan trabajar y desplazarse".

"La ley se va a cumplir y Carabineros actuará para resguardar la ley de tránsito y el orden público", sentenció el secretario de Estado esta mañana.

Cabe mencionar que la norma vigente contempla sanciones incluso para aquellos transportistas que solo ocupan la berma.

Delegado intentó desarticular protesta en Temuco

En la Región de La Araucanía, miembros de la Confederación de Camioneros de Cautín nuevamente se concentraron a la salida norte de Temuco cerca de las 7:00 horas, motivando la concurrencia del propio delegado presidencial, Francisco Ljubetic.

La autoridad regional solicitó a los manifestantes retirarse de la vía, pero ellos hicieron caso omiso en ese momento. Sin embargo, dejaron la ruta completamente habilitada horas después.

De hecho, hay conversaciones en curso en esa zona, en relación con nuevos petitorios del gremio entregados al Gobierno, y no se descarta que se den a conocer novedades pasado el mediodía.

Bloqueos en Antofagasta y Ruta 68

Las movilizaciónes también continuaron en la Región de Antofagasta, donde 16 camiones mantenían ocupada una pista de la Ruta 5 Norte, en el enlace con la Ruta 28, mientras otros ocho restringían la circulación en el kilómetro 1 de esta última vía.

También se reportaron vehículos estacionados en la Ruta Costanera y demoras de entre 15 y 20 minutos en el acceso al puerto.

En Mejillones, 29 camiones permanecían estacionados en el kilómetro 30 de la Ruta 1, mientras otros 12 bloqueaban parcialmente el acceso sur a la comuna por la Ruta B-272. Ante este escenario, la Delegación Presidencial Regional mentenía conversaciones con los transportistas que seguían movilizados.

En tanto, en la Región Metropolitana, camioneros ocuparon dos pistas de la Ruta 68 a la altura de Ciudad de los Valles, dejando solo una habilitada para la circulación. La situación provocó retrasos de al menos una hora y media para quienes viajaban desde Santiago hacia la costa.