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Marcador Virtual: RD Congo vs. Chile
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Amistoso
Amistoso
Stade de la Source, Orleans.
09/06/2026
RD Congo
DT:
Sébastien Desabre
-
-
-
Árbitro:
Chile
DT:
Nicolás Córdova
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✉️ Por Octavio Gutiérrez
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Campeonato
Amistoso
Fecha y hora
09/06/2026
Lugar
Stade de la Source, Orleans.
Árbitro
Alineaciones
RD Congo
Chile
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