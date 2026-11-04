Marcelino Núñez quedó fuera de la nómina de la Roja tras polémica salida

Marcelino Núñez, volante de Ipswich Town, quedó fuera de la nómina de la selección chilena para los amistosos ante Colombia, luego de su polémica salida de la concentración durante la gira por Norteamérica, donde protagonizó un conflicto.

El mediocampista abandonó anticipadamente la convocatoria el pasado 30 de septiembre, después de quedar en la banca en la derrota 4-2 ante Estados Unidos.

En aquella oportunidad, la ANFP justificó su salida por "motivos personales", mientras que Nicolás Córdova aseguró posteriormente que la decisión correspondió exclusivamente al futbolista.

"Es una decisión de él, no es que yo lo eché de la selección. No es que yo tuve una discusión con él. Él tomó esa decisión y si una persona adulta toma una decisión, hay que aceptarla", afirmó el entrenador.

La ausencia de Núñez se suma a las de otros cuatro futbolistas que participaron en la convocatoria anterior: Francisco Salinas, de Coquimbo Unido; Marcelo Morales, de Universidad de Chile; Matías Sepúlveda, de Lanús; y Leandro Hernández, de Colo Colo.

Tampoco aparecen los juveniles Thomas Coulombe, Jetzen López y Zidane Yáñez, quienes participaron en calidad de invitados en la gira norteamericana.

En contraparte, Córdova incorporó a Guillermo Maripán, Williams Alarcón, Clemente Montes y Emiliano Ramos para los compromisos frente a Colombia, programados para el viernes 13 de noviembre en Cali y el martes 17 de noviembre en Santiago, con los que la selección chilena cerrará su calendario internacional de 2026.