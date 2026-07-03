Medio aseguró que Manuel Pellegrini tiene acuerdo de palabra para dirigir a la Roja

El entrenador chileno Manuel Pellegrini, actual técnico de Real Betis, vuelve a aparecer con fuerza como opción para asumir en la Roja, en medio de la búsqueda de la Federación de Fútbol de Chile por definir al nuevo seleccionador nacional.

Según informó TVN, el "Ingeniero" tiene un acuerdo de palabra con la Federación de Fútbol de Chile, alcanzado hace varias semanas y mantenido bajo estricta reserva mientras se aclara el escenario interno de la ANFP y las próximas elecciones del fútbol chileno.

El reporte apuntó que la principal complicación pasa por el momento dirigencial, debido a que las conversaciones se desarrollaron con la actual administración encabezada por Pablo Milad, que dejará su cargo en octubre, aunque existe confianza en que Pellegrini mantenga su compromiso si el proyecto deportivo mantiene las condiciones conversadas.

La información también remarcó que Pellegrini pidió claridad administrativa y un liderazgo definido para avanzar en un eventual desembarco en la selección, en un escenario marcado por la separación entre la ANFP y la Federación, además de la disputa por el poder en Quilín.